У світі – понад 230 тис. нових хворих на COVID-19: статистика на 22 вересня. Оновлюється

Станом на вівторок, 22 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 31,4 млн осіб. За минулу добу було виявлено 230 853 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 74 тис., в США – 36 тис., а також в Бразилії – 15 тис. За час пандемії від вірусу померли вже понад 969 тис. осіб.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 178 353 осіб, померли 3583 пацієнти, одужали – 78 184.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (понад 7 млн), Індія (більше 5,5 млн) і Бразилія (понад 4,5 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25-е місце.

В регіонах України, які увійшли в "червоні" карантинні зони, встановлені нові обмеження.

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