У світі на COVID-19 заразилися майже 40 млн осіб: статистика на 18 жовтня. Оновлюється

Станом на неділю, 18 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися майже 40 млн осіб. За минулий день виявлено майже 372,7 тисяч нових інфікованих. За час пандемії від вірусу померло вже понад 1,1 млн осіб. При цьому хвороба побороли порядку 29,8 млн пацієнтів.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 72 тисячі і в США – 54 тис. У трійку лідерів увірвалася Франція – 32 тисячі.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні на COVID-19 заразилася 293 641 особа. Померли 5 517 пацієнтів, одужали – 124 113.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 8,3 млн), Індія (майже 7,5 млн) і Бразилія (більш ніж 5,2 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25 місце.

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