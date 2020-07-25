У світі на COVID-19 заразилися майже 16 млн осіб: статистика на 25 липня. Постійно оновлюється

Станом на ранок 25 липня, на коронавірус (COVID-19) в Україні та світі заразилися майже 16 млн осіб. Всього від ускладнень від хвороби померли майже 643 тисяч пацієнтів.

Найбільше нових випадків інфікування зафіксовано в США – 78 тисяч, Бразилії – 58 тисяч та Індії – 49 тисяч. При цьому лідером за кількістю нових летальних випадків стала Бразилія – 1178, Штати – 1141 та Індія – 761.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 62 823 особи. Помер 1571 пацієнт, одужали – 34 886.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (4,3 млн), Бразилія (2,4 млн) і Індія (більше 1,3 млн).

Вакцина проти COVID-19 може з'явитися вже до кінця 2020 року за ціною 2,5 євро (80 грн).

Головне за 25 липня:

03:55 – За добу на Рівненщині зафіксовано 120 випадків коронавируса. Всього з початку пандемії заразилися 5542 людини.

01:33 – За останню добу в Москві померли 14 пацієнтів з коронавірусів, загальне число померлих в столиці РФ досягло 4389.

00:19 – Рада Європейського Союзу затвердила правила для мінімізації ризику зараження коронавірусів при транскордонних подорожах.