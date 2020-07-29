У світі майже 250 тис. нових хворих на COVID-19: статистика на 29 липня. Постійно оновлюється

Станом на середу, 29 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 16,8 млн осіб. За минулу добу було виявлено 247 тис. нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 64 тис., в Бразилії – 41 тис., а також в Індії – 49 тис.

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Коронавірусом заразилися понад 16,8 млн осіб в світі. worldometers.info

Антирейтинг країн щодо захворюваності коронавірусом. worldometers.info

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 66 575 осіб. Померли 1629 пацієнтів, одужали – 36 744.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 4,4 млн), Бразилія (понад 2,4 млн) та Індія (більше 1,5 млн).

Всесвітня організація охорони здоров'я визнала той факт, що коронавірус нового типу COVID-19 не стане сезонним захворюванням, а світ занурився в одну велику хвилю пандемії.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Україна може отримати вакцину від коронавірусу навесні 2021 року і нею можна забезпечити 20% населення.

Антирейтинг областей України щодо захворюваності коронавірусом. covid19.rnbo.gov.ua

Карта поширення коронавірусу в Україні. covid19.rnbo.gov.ua

Головне за 29 липня:

02:00 – Президент США Дональд Трамп заявив, що США, можливо зможуть організувати великі поставки вакцини від COVID-19 не тільки на своїй території, але і за кордоном.

01:05 – У Лук'янівському СІЗО двоє людей захворіли на коронавірус, повідомляє "Громадське".

COVID-19 виявлено у співробітника ізолятора і жінки, взятої під варту.

00:20 – У Румунії вже тиждень фіксують понад 1 000 нових випадків зараження коронавірусом. За минулу добу цей показник склав 1 151 осіб, пише Romania-Insider.

Всього в країні захворіли вже понад 47 тисяч осіб, з яких майже 30 тисяч одужали і 2 239 померли.