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4 травня • оновлено в 11:34
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У світі досі практикують жіноче обрізання: як і для чого знущаються над тілом

25.3т
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Уряд Судану ввів кримінальну відповідальність за операції по обрізанню жіночих статевих органів. Однак практика жіночого обрізання все ще поширена в більш ніж 30 країнах Африки, Близького Сходу та Азії.

Як повідомляє New York Times, в Судані відтепер за проведення подібних операцій як в медустановах, так і за їх межами, загрожує три роки позбавлення волі і штраф.

У Судані заборонили жіноче обрізання

У Судані заборонили жіноче обрізання

За оцінками ООН, від жіночого обрізання постраждали 90% суданських жінок і дівчат. Всього в світі більше 200 млн жінок і дівчат зазнали цієї варварської традиції.

Жіноче обрізання – це повне або часткове видалення клітора, внутрішніх статевих губ, видалення частини або всіх зовнішніх статевих органів, зшивання або звуження вагінального отвору.

Воно не є релігійною традицією, хоча і проводиться в основному в ісламських країнах. Також відомо, що такі операції практикувалися в стародавньому Єгипті і імперії Інків, в вікторіанської Англії і Новому Світі.

Причинами, за якими дівчаткам від 5 до 14 років робили обрізання, називали "лікування" від мастурбації, захист від позашлюбних зв'язків, збереження невинності до весілля.

Зазвичай такі операції проводять лікарі-знахарі в антисанітарних умовах. Але були і відомі гінекологи в розвинених країнах, що практикували видалення жіночих статевих органів.

Якими процедурами калічать жінок

  • Клітордектомія – коли частково або повністю видаляють клітор.

  • Висічення – часткове або повне видалення клітора і статевих губ.

  • Інфібуляція – коли звужують отвір піхви через створення покривного ущільнення, яке утворюється шляхом вирізання та репозиції мінорних статевих або статевих губ (іноді шляхом зшивання).

  • Інші процедури для жіночих статевих органів в немедичних цілях: уколи, проколювання, надрізання, вискоблювання і припікання області геніталій.

Які наслідки жіночого обрізання

  • сильний біль;

  • крововилив;

  • набряк тканин статевих органів;

  • лихоманка;

  • інфекції, наприклад, правець;

  • проблеми з сечовипусканням;

  • проблеми із загоєнням ран;

  • травма навколишньої статевої тканини;

  • смерть.

Які проблеми можуть супроводжувати жінку все життя

  • проблеми менструального циклу;

  • проблеми з сечовипусканням;

  • проблеми в сексуальному житті;

  • підвищений ризик ускладнень пологів і навіть смерті новонародженого;

  • психологічні проблеми.

Раніше OBOZREVATEL писав, що фонд "Правова ініціатива" представив шокуючий звіт про жіноче обрізання.

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Місце
Південний Судан
Тег
жінки
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