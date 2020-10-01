У світі додалося понад 300 тисяч заражених коронавірусом: статистика на 1 жовтня. Оновлюється

Станом на четвер, 1 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 34,1 млн осіб. За минулу добу було виявлено 313 099 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 86 тис., в США – 40 тис., а також в Бразилії – 33 тис. За час пандемії від вірусу померло вже понад одного млн осіб. При цьому хворобу побороли понад 25,4 млн пацієнтів.

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Коронавірус в світі. Worldometers

Рейтинг країн по захворюваності. Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 208 959 осіб. Померли 4129 пацієнтів, одужали – 92 360.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 7,4 млн), Індія (більше 6,3 млн) і Бразилія (більш 4,8 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25 місце.

У Польщі уряд посилив карантин у зв'язку з різким збільшенням кількості заражених коронавірусом протягом останніх кількох днів.

Україна увійшла в топ-15 світового рейтингу по хворим на COVID-19.

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