У світі додалося понад 300 тисяч заражених коронавірусом: статистика на 1 жовтня. Оновлюється
Станом на четвер, 1 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 34,1 млн осіб. За минулу добу було виявлено 313 099 нових інфікованих.
Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 86 тис., в США – 40 тис., а також в Бразилії – 33 тис. За час пандемії від вірусу померло вже понад одного млн осіб. При цьому хворобу побороли понад 25,4 млн пацієнтів.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 208 959 осіб. Померли 4129 пацієнтів, одужали – 92 360.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 7,4 млн), Індія (більше 6,3 млн) і Бразилія (більш 4,8 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25 місце.
У Польщі уряд посилив карантин у зв'язку з різким збільшенням кількості заражених коронавірусом протягом останніх кількох днів.
Україна увійшла в топ-15 світового рейтингу по хворим на COVID-19.
Головне за 1 жовтня:
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що показник госпіталізації інфікованих коронавірусомв країні наближається до рекордного показника.
Керівник SpaceX і Tesla Ілон Маск назвав засновника Microsoft Білла Гейтса "йолопом". Суперечка виникла через коронавірус. Гейтс звинуватив Маска в несерйозному ставленні до пандемії.
У відповідь на це винахідник обізвав мільярдера, зазначивши, що виробляє обладнання для вакцинації тієї компанії, в яку інвестує глава Microsoft, пише The New York Times.
Росія може вийти на плато по захворюваності COVID-19 приблизно через два тижні. При цьому максимальна кількість заражених не перевищуватиме 9 000, переконаний експерт Росспоживнагляду Наталія Пшенична.
У Москві за добу від коронавірусу померли 24 людини. Загальна кількість летальних випадків в місті вже досягла 5 254, повідомляє оперативний штаб.