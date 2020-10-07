У світі додалося понад 300 тис. заражених коронавірусом: статистика на 7 жовтня. Оновлюється

Станом на середу, 7 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 36 млн осіб. За минулу добу виявлено 311 613 нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 72 тис., в США – 43 тис., а також в Бразилії – 30 тис. За час пандемії від вірусу померло вже понад 1 млн осіб. При цьому хворобу побороли понад 27,1 млн пацієнтів.

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Коронавірус у світі. Worldometers

Рейтинг країн по захворюваності. Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 234 584 особи. Померли 4520 пацієнтів, одужали – 103 401.

Країнами-лідерами за темпами інфікування як і раніше залишаються США (більше 7,6 млн), Індія (6,7 млн) і Бразилія (4,9 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25-е місце.

У Всесвітній організації охорони здоров'я припускають, що вакцина від коронавірусу з'явиться вже до кінця 2020 року.

У МОЗ розповіли про правила щодо недопущення поширення коронавірусу, які повинні дотримуватися українці під час місцевих виборів 25 жовтня, а також про те, як зможуть проголосувати хворі COVID-19.

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