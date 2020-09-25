У світі додалося майже 315 тис. заражених коронавірусом: статистика на 24 вересня. Оновлюється
Станом на п'ятницю, 25 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 32,4 млн осіб. За минулу добу було виявлено 314 855 нових інфікованих.
Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 85 тис., в США – 45 тис., а також в Бразилії – 32 тис. За час пандемії від вірусу померли вже понад 987 тис. осіб.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 188 106 осіб, померли 3757 пацієнтів, одужали – 83 458.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 7,1 млн), Індія (більше 5,7 млн) і Бразилія (понад 4,6 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25-е місце.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко озвучив можливі терміни початку локдауну України через COVID-19.
Головне за 25 вересня:
Дослідники з лікарні Х'юстону (США) повідомили, що перше дослідження з аналізу структури нового коронавірусу від двох хвиль інфекції у великому місті показало, що в останніх зразках переважає більш заразний штам.
У Великобританії за минулу добу зафіксували рекордну кількість нових випадків захворювання коронавірусом. Підтверджено 6 634 нових пацієнтів.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш визнав провал боротьби з коронавірусом, який "вийшов з-під контролю".
Для міст Тернопіль та Бережани, які потрапили в "червону" зону карантину, встановили ряд обмежень. Вони почнуть діяти з понеділка, 28 вересня.