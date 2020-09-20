У світі додалося майже 300 тис. заражених COVID-19: статистика на 20 вересня. Оновлюється

Станом на неділю, 20 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 30,9 млн осіб. За минулу добу було виявлено 291 222 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 92 тис., в США – 42 тис., а також в Бразилії – 30 тис. За час пандемії від вірусу померли вже понад 960 тис. осіб.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 172 712 осіб, померли 3516 пацієнтів, одужали – 76 754.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 6,9 млн), Індія (більше 5,3 млн) і Бразилія (понад 4,5 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25-е місце.

Міністерство охорони здоров'я України 19 вересня опублікувало оновлений список країн "червоної" і "зеленої" зон в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Також МОЗ оновив стандарти надання допомоги при коронавірус, які медики повинні дотримуватися в обов'язковому порядку.

Головне за 20 вересня:

Неправильне використання захисних масок може бути небезпечним, а хворим коронавірусом заборонено носити респіратори.

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