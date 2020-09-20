У світі додалося майже 300 тис. заражених COVID-19: статистика на 20 вересня. Оновлюється

Станом на неділю, 20 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 30,9 млн осіб. За минулу добу було виявлено 291 222 нових інфікованих.
Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 92 тис., в США – 42 тис., а також в Бразилії – 30 тис. За час пандемії від вірусу померли вже понад 960 тис. осіб.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 172 712 осіб, померли 3516 пацієнтів, одужали – 76 754.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 6,9 млн), Індія (більше 5,3 млн) і Бразилія (понад 4,5 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25-е місце.
Міністерство охорони здоров'я України 19 вересня опублікувало оновлений список країн "червоної" і "зеленої" зон в зв'язку з пандемією коронавірусу.
Також МОЗ оновив стандарти надання допомоги при коронавірус, які медики повинні дотримуватися в обов'язковому порядку.
Головне за 20 вересня:
Неправильне використання захисних масок може бути небезпечним, а хворим коронавірусом заборонено носити респіратори.
Епідеміолог сказав, як запобігти колапсу з COVID-19 в Україні
У Москві за добу померли ще 13 пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Всього за час пандемії в столиці Росії померли 5058 осіб з COVID-19.
Російські вчені вважають, що жінки, які перехворіли на коронавірус, можуть передавати антитіла до COVID-19 новонародженим при грудному вигодовуванні.
В Ізраїлі за добу померли 30 осіб з коронавірусом, виявлено 4531 хворого.