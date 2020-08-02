У світі COVID-19 заразилося понад 18 млн осіб: статистика на 2 серпня. Постійно оновлюється

Станом на неділю, 2 серпня, коронавірусом в Україні та світі заразилося більше 18 млн осіб. За попередню добу було виявлено майже 250 тисяч нових інфікованих.

Вчені різних країн обіцяють появу вакцини від COVID-19 до кінця року. Однак ВООЗ б'є тривогу через пандемію, зазначаючи, що всього лише за останні три дні вірус вразив майже мільйон жителів планети.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірусом у світі заразилося більше 18 млн осіб (worldometers.info)

Статистика щодо захворюваності на COVID-19 в світі (worldometers.info)

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилося 71 056 осіб. Померло 1709 пацієнтів, одужало – 39 308.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 4,7 млн), Бразилія (понад 2,7 млн) та Індія (1,7 млн).

Україну розділили на чотири карантинні зони – "зелену", "помаранчеву", "жовту" і "червону".

Карта поширення коронавірусу в Україні (covid19.rnbo.gov.ua)

Антирейтинг щодо захворюваності на коронавірус в Україні (covid19.rnbo.gov.ua)

Головне за 2 серпня:

07:00 – Серед 18 мільйонів випадків коронавірусу станом на 2 серпня, 688 тисяч – летальні. Також 11 мільйонів 325 тисяч хворих вилікувалися. Тільки за останню добу в світі зафіксували 246,5 тисячі нових випадків захворювання COVID-19.

06:00 – Неділя, 2 серпня – 235-й день з моменту виявлення коронавірусу в китайському місті Ухань і 145-й – з оголошення пандемії Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

04:00 – Лікарка-інфекціоністка Євгенія Менжуліна каже, що зміни в протоколі лікування COVID-19, введені в Україні, не призведуть до значного покращення ситуації.

03:00 – Україна не буде останньою країною в черзі на отримання вакцини від коронавірусу, стверджує віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

02:00 – Кількість випадків захворювання на коронавірус у Бразилії перевищила 2,7 млн осіб. Водночас майже 1,9 млн пацієнтів одужали й більше 93 тис. померли.

01:00 – Спалах пандемії коронавірусу як і раніше є надзвичайною ситуацією в сфері суспільної охорони здоров'я, заявили у ВООЗ.

00:30 – Влада Москви вирішила повернути штрафи для тих, хто не носить маски, пише "Медуза".