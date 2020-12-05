У світі COVID-19 заразилася рекордна кількість осіб за добу: статистика на 5 грудня

Олексій Тітофф Світ 07:30, 5.12.2020 Оновлено: 08:31, 5.12.2020

Станом на суботу, 5 грудня, коронавірусом (COVID-19) в Україні та світі заразилися понад 66 млн осіб. За минулий день виявлено 684 537 нових інфікованих, що стало новим рекордом за кількістю нових заражених на добу.

Всього від хвороби померли більше 1,5 млн пацієнтів, а одужали – майже 46 млн. Найбільше хворих COVID-19 в США – 14,8 млн (+235 272 за добу), Індії – 9, млн (+36 638) і Бразилії – 6,5 млн (+47 435).

В Європі найбільше заражених в Росії – 2,4 млн чоловік, Франції – 2,3 млн і Іспанії – 1,7 млн.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Головне за 5 грудня грудня:

  • Станом на ранок суботи, 5 грудня, в Україні офіційно підтверджено 801 716 випадків зараження коронавірусом (COVID-19). З них 13 825 – виявлені за минулу добу.

  • У Міністерстві внутрішніх справ України запропонували розглянути питання віднесення вакцини від COVID-19 в список сильнодіючих ліків або іншим чином розглянути кримінальне покарання за її підробку. повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

  • Доктор Євген Комаровський рекомендував всім інфікованим, у кого є проблеми з диханням, лежати на животі. Він пояснив, як це діє, і розповів лайфхак.

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