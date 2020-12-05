У світі COVID-19 заразилася рекордна кількість осіб за добу: статистика на 5 грудня

Станом на суботу, 5 грудня, коронавірусом (COVID-19) в Україні та світі заразилися понад 66 млн осіб. За минулий день виявлено 684 537 нових інфікованих, що стало новим рекордом за кількістю нових заражених на добу.

Всього від хвороби померли більше 1,5 млн пацієнтів, а одужали – майже 46 млн. Найбільше хворих COVID-19 в США – 14,8 млн (+235 272 за добу), Індії – 9, млн (+36 638) і Бразилії – 6,5 млн (+47 435).

В Європі найбільше заражених в Росії – 2,4 млн чоловік, Франції – 2,3 млн і Іспанії – 1,7 млн.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 801 716 осіб. Померли 13 421 пацієнтів, одужали – 412 533

За даними порталу Worldometers, Україна займає 17 місце в світі за кількістю заражених вірусом.

Генсек ООН закликав світ об'єднатися в боротьбі з COVID-19.

В Україні через коронавірусу мають намір ввести жорсткий карантин, але без локдауну.

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