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У столиці Таїланду прогриміла серія вибухів: є поранені

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Серія вибухів сталася в декількох районах столиці Таїланду Бангкоку в п'ятницю, 2 серпня.

В результаті НП двоє людей отримали поранення, повідомляє Bangkok Post.

За даними видання, вибухи були чутні рано вранці біля станції надземного метро Chong Nonsi BTS і, принаймні, ще в трьох інших районах Бангкока.

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У столиці Таїланду прогриміла серія вибухів: є поранені

Поліція заявила, що при вибухах в районі Суан Луанг постраждали два прибиральника вулиць. Інших повідомлень про постраждалих не надходило.

Як відомо, в даний час в Бангкоку проходить регіональна зустріч міністрів закордонних справ Асоціації держав Південно-Східної Азії і їхніх колег зі світових держав, включно зі Сполученими Штатами, Китаєм і Росію.

У столиці Таїланду прогриміла серія вибухів: є поранені

Deccan Chronicle

У столиці Таїланду прогриміла серія вибухів: є поранені

Twitter Pichayada P.

У столиці Таїланду прогриміла серія вибухів: є поранені

Twitter Pichayada P.

У столиці Таїланду прогриміла серія вибухів: є поранені

Twitter Pichayada P.

У столиці Таїланду прогриміла серія вибухів: є поранені

Twitter Pichayada P.

Як повідомляв OBOZREVATEL 1 серпня ОБСЄ повідомила, що на Донбасі прогриміли десятки вибухів.

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Місце
Таїланд
Теги
вибухи вибух
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