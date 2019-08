У столиці Таїланду прогриміла серія вибухів: є поранені

Серія вибухів сталася в декількох районах столиці Таїланду Бангкоку в п'ятницю, 2 серпня.

В результаті НП двоє людей отримали поранення, повідомляє Bangkok Post.

За даними видання, вибухи були чутні рано вранці біля станції надземного метро Chong Nonsi BTS і, принаймні, ще в трьох інших районах Бангкока.

Поліція заявила, що при вибухах в районі Суан Луанг постраждали два прибиральника вулиць. Інших повідомлень про постраждалих не надходило.

Як відомо, в даний час в Бангкоку проходить регіональна зустріч міністрів закордонних справ Асоціації держав Південно-Східної Азії і їхніх колег зі світових держав, включно зі Сполученими Штатами, Китаєм і Росію.

Police outside King Power Mahanakhon building near Chong Nonsi station of @BTS_SkyTrain where one loud bang was reported. https://t.co/G7sxux5es4

Bomb squad investigates the explosion scene near central Bangkok's Chongnonsi skytrain station after 2 explosions injured 2 civilians Friday morning. Skytrain operates as usual and the road is not closed pic.twitter.com/qg3C7eLJ6Z