У столиці Судану військові відкрили вогонь по мирному протесту: є загиблі

У столиці Судану, місті Хартум, спецназ відкрив вогонь по учасниках протесту під будівлею міністерства оборони і штаб-квартирою армії.

За попередніми даними, убито двоє осіб, пише Al Jazeera. Силовики намагаються розігнати декілька тисяч учасників мітингу, які вимагають повернути захоплену в результаті військового перевороту владу цивільному уряду (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами кореспондента Мохаммеда Аламіні, спочатку був застосований сльозогінний газ, потім кинули гранати. Після цього по учасниках протесту відкрили вогонь бойовими патронами.

"Тепер вони контролюють більшу частину сидячої зони (на мітингу. – Ред.) та спалили тимчасові клініки. Більшість протестувальників розсіялися. Солдати заблокували всі виїзди в район за допомогою військової техніки, щоб зупинити їхнє повернення", – повідомив журналіст.

Учасники протесту тікають від обстрілу Скріншот

Військові приготувалися до атаки Скріншот

Також відомо, що був поранений один із лідерів протестів Мадані Аббас Мадані. За словами очевидців, солдати стріляли у мирних мітингувальників, які не поводилися агресивно і не мали зброї.

"Нас атакували Сили швидкої допомоги й поліція", – уточнив один із учасників протесту.

Місце зіткнень Скріншот

Правлячі в країні військові заявили, що почали розгін демонстрантів через "загрозу національній безпеці".

Хартум на мапі Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у Судані, де раніше були помічені російські найманці ПВК "Вагнер", відбувся військовий переворот, під час якого 75-річного президента Омара Аль-Башира скинули з посади глави держави.

Президент і міністр оборони були арештовані, створена військова рада, яка керуватиме країною в перехідний період.

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