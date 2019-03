У столиці Сомалі пролунав вибух і йде перестрілка: перші фото і відео

У столиці Сомалі Могадішо прогримів потужний вибух і пролунала серія пострілів. Це сталося вранці 23 березня.

Як повідомляється на сторінці DalsanTV у Twitter, бомба вибухнула біля Міністерства праці та соціальних справ. Станом на 10:14 за київським часом перестрілка тривала (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За інформацією Radio Daslan, співробітники міністерства втекли з будівлі після нападу. Бої тривають, будівля відомства залишається в облозі. Cвідки також публікують відео з місця подій.

Update: staff of Ministry of labour escape from the building following an an attack. Gun fights ongoing as ministry building remains under siege #Mogadishu pic.twitter.com/h1LXzdHZGu - Radio Dalsan (@DalsanFM) 23 березня 2019 р

AlShabaab militants launched suicide car bombs & shooting attack on the Ministry of Labour & near government buildings in #Mogadishu.Shooting is heard.I talked to my colleague Abdirashid Heydar but to my shock he said he is injured & being rushed to hospital.Hope speedy recovery pic.twitter.com/A49YAQfNde - Mohamed Moalimuu (@MOALIMUU) 23 березня 2019 р

Breaking: Two consecutive heavy explosions have been targeted ministry of labour and social affairs. Inside the ministry building is hearing from gunshots. #Mogadishu #Somalia pic.twitter.com/YGVoo8Mk0P - Somalia 24 (S24) (@ S24News) 23 березня 2019 р

Details, armed fighters suspected belongs to Al-shabaab is fighting in Labour an Social affairs ministry. #Mogadishu #Somalia pic.twitter.com/RjAbXzme28 - Somali Online News (@somali_online) 23 березня 2019 р

Horrible news again here in #Mogadishu. Heavy explosion followed by gun shots heard. pic.twitter.com/A7tOAnfcSo - Dahir Abdille (@dahirabdille) 23 березня 2019 р

#UPDATE : Video Massive bomb explosion hits ministry of labor and social affairs . Gunfight ongoing. #Mogadishu. pic.twitter.com/b42KTLcRuV - DalsanTV (@DalsanTv) 23 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 березня під час святкування перського Нового року, Новрузу, в столиці Афганістану Кабулі влаштували шість вибухів. В результаті терактів шестеро людей загинули і ще 23 отримали поранення.

23 березня на півдні Афганістану в результаті подвійного теракту на стадіоні загинули не менше трьох осіб, ще більше 30 постраждали. Серед загиблих – співробітник місцевої поліції і керівник Управління економіки провінції Гільменд Мохаммад Нусрат Хан.

