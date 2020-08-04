У столиці Лівану прогримів грандіозний вибух: "здригнулося" все місто. Відео

Мирослав Семенюк Світ 18:52, 4.08.2020 Оновлено: 19:13, 4.08.2020

Увечері 4 серпня столиці Лівану Бейруті прогримів потужний вибух в районі міського порту. В результаті постраждали сотні людей.

У будівлях в околицях порту вибиті шибки у вікнах, в деяких знесені перегородки. Очевидці публікують кадри з будівлі, в якій вибуховою хвилею зруйнувало частину конструкцій (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Міністр охорони здоров'я Лівану заявив, що в порту Бейрута вибухнув корабель з піротехнікою.

Чи є жертви, поки невідомо, але сотні людей постраждали – їх посікло осколками.

Крім того, в мережі пишуть і про другий вибух силою кілька десятків тонн тротилу.

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Наслідки вибуху в Бейруті
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Наслідки вибуху в Бейруті
Telegram Mash
Наслідки вибуху в Бейруті
Telegram Mash
Наслідки вибуху в Бейруті
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Наслідки вибуху в Бейруті
Telegram РИА Новости
Наслідки вибуху в Бейруті
Telegram РИА Новости
Наслідки вибуху в Бейруті
Скрін відео
Місце вибуху в Бейруті
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