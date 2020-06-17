У столиці Китаю посилили карантин через новий спалах коронавірусу

У столиці Китаю Пекіні посилили карантин через новий спалах коронавірусної інфекції. У місті зареєстрували 106 нових випадків зараження за останні п'ять днів.

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Влада перевела навчальний процес в школах і вузах у дистанційний режим, закрила дитячі садочки, всі розважальні та спортивні заклади, передає "ТСН".

Рівень небезпеки в Пекіні підняли з першого на другий. Крім того, чиновники назвали ситуацію в столиці "надзвичайно серйозною". Людям порекомендували перейти на віддалений режим роботи.

Виїзд з міста без вагомих причин заборонений. Ті, хто виїжджають, повинні надавати результати тестів на коронавірусну інфекцію, при в'їзді – пройти тестування. У Пекіні також заблоковані 29 житлових районів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що влада Китаю заблокувала деякі райони Пекіна і ввела обмеження на переміщення громадян, намагаючись стримати новий спалах коронавірусу.