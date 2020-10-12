У столиці Киргизстану повторно ввели режим НС через протести
У столиці Киргизстану Бішкеку в понеділок, 12 жовтня, повторно ввели режим надзвичайного стану через протести, які тривають уже тиждень, проти результатів парламентських виборів.
Нове розпорядження підписав президент Сооронбай Жеенбеков, повідомив представник його пресслужби. Нагадаємо, що попередній режим НС у місті мав тривати з 9 до 21 жовтня.
"Президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков підписав указ, згідно з яким на території Бішкеку повторно вводиться режим надзвичайного стану", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рішення обумовлене тим, що парламент протягом трьох днів не розглянув питання про раніше введений режим надзвичайного стану на території столиці, тому за законом режим повинні були зняти.
Так, у новому указі йдеться, що надзвичайний стан у Бішкеку вводиться до 19 жовтня. Але якщо і цей документ не буде затверджено парламентом Киргизстану, режим НС автоматично буде скасовано 15 жовтня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 жовтня, наступного дня після парламентських виборів у Киргизстані, люди вийшли на акцію протесту на площу Ала-Тоо в Бішкеку та інших містах країни.
Учасники мітингу виступили проти попередніх підсумків голосування, згідно з якими більшість голосів отримали провладна партія "Бірімдік" і "Мекен Киргизстан".
6 жовтня протести продовжилися. Центральна виборча комісія Киргизстану визнала підсумки виборів недійсними.
Унаслідок зіткнень із силовикам помер перший протестувальник, ще 590 осіб постраждали. За даними Міністерства охорони здоров'я, госпіталізовано 150 постраждалих, 13 із них – у реанімації.
6 жовтня у відставку подали прем'єр Кубатбек Боронов і спікер Жогорку Кенеша (парламенту республіки) Дастан Джумабеков.
Мітингувальники захопили будівлю парламенту (Білий дім), в якому також розташована адміністрація президента, і низку інших держустанов. Будівлю парламенту підпалили.
Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков заявив про свою готовність піти у відставку, проте зробить він це після того, як "країна стане на шлях законності".
9 жовтня, у Бішкеку відбулися нові зіткнення між сторонами мітингувальників. Очевидці заявляли, що на площі Ала-Тоо в центрі міста було чутно звуки стрілянини, у натовп летіло каміння.