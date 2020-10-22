У столиці Італії вирішили ввести комендантську годину через коронавірус

У столиці Італії Римі і всьому регіоні Лаціо вводять нічну комендантську годину у зв'язку з прискоренням темпів поширення коронавірусу (COVID-19).

Як пише Corriere Della Sera, відповідне розпорядження схвалили губернатор Лаціо Нікола Зінгаретті і міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца.

З п'ятниці, 23 жовтня, місцевим жителям буде заборонено перебувати на вулиці з півночі до 05:00 ранку.

Виняток буде поширюватися тільки на окремі категорії громадян – перш за все, ті, хто в цей час їде на роботу або з роботи, а також у разі невідкладних обставин.

При цьому популярні місця зборів людей будуть закривати вже з 18:00 – або повністю, або обмежувати до них доступ. Магазини поки зможуть продовжити роботу без додаткових обмежень.

Комендантська година введена на один місяць.

Також з наступного тижня школи повинні перевести 50% учнів на дистанційне навчання, з пріоритетом навчання в класі для випускників; університети – 75% студентів.

Як повідомляв OBOZREVATEL: