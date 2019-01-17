У столиці Грузії в житловій багатоповерхівці прогримів вибух: загинули і поранені 7 дітей. Фото і відео з місця НП

На околиці грузинської столиці Тбілісі, у Діді Дігомі, увечері 16 січня стався вибух у житловій дев'ятиповерхівці. В результаті події загинули чотири людини, поранені вісім.

Як повідомили Новини-Грузія, серед жертв виявився чотирирічний хлопчик, шестеро з поранених - діти.

За попередньою інформацією, в будинку вибухнув побутовий газ. Станом на ранок четверга всі мешканці евакуйовані.

Прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе оголосив 17 січня днем жалоби.

Вибух газу в Тбілісі Новини Грузія

Вибух газу в Тбілісі Новини Грузія

Вибух газу в Тбілісі Новини Грузія

Вибух газу в Тбілісі Новини Грузія

Вибух газу в Тбілісі Новини Грузія

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 січня вранці в місті Шахти (Ростовська область Росії) вибухнув побутовий газ в дев'ятиповерховому житловому будинку. Загинули 5 осіб.

У російському Магнітогорську (Челябінська область) в ніч на 31 грудня прогримів потужний вибух, в результаті чого обвалився весь під'їзд. Всього загинуло 39 осіб, з них шестеро - діти.

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