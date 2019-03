У столиці Бангладеш загорілася багатоповерхівка з мешканцями: перші кадри трагедії

У столиці Бангладеш Дацці в четвер, 28 березня, загорівся багатоповерховий житловий будинок.

Люди всередині будівлі опинилися у вогняній пастці. Вони почали вистрибувати з вікон, рятуючись від пожежі, повідомляє DT.

"Сімнадцять підрозділів пожежної служби та цивільної оборони Дакки намагаються загасити пожежу", – повідомив черговий офіцер центрального диспетчерського пункту пожежної служби.

Повідомляється, що шестеро осіб вистрибнули з вікон палаючої будівлі. Їх негайно доставили в лікарню, про їхній стан поки нічого невідомо. Також, рятуючи свої життя, декілька людей намагалися спуститися сходами із зовнішньої сторони хмарочоса.

Зараз на місці події працюють пожежники і вертольоти. Людей із палаючої будівлі евакуювали.

Причина загоряння встановлюється.

A multi storey building is on fire in Dhaka, Bangladesh, several feared trapped pic.twitter.com/EAp7mHIQmE