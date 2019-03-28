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У столиці Бангладеш загорілася багатоповерхівка з мешканцями: перші кадри трагедії

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У столиці Бангладеш Дацці в четвер, 28 березня, загорівся багатоповерховий житловий будинок.

Люди всередині будівлі опинилися у вогняній пастці. Вони почали вистрибувати з вікон, рятуючись від пожежі, повідомляє DT.

"Сімнадцять підрозділів пожежної служби та цивільної оборони Дакки намагаються загасити пожежу", – повідомив черговий офіцер центрального диспетчерського пункту пожежної служби.

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Повідомляється, що шестеро осіб вистрибнули з вікон палаючої будівлі. Їх негайно доставили в лікарню, про їхній стан поки нічого невідомо. Також, рятуючи свої життя, декілька людей намагалися спуститися сходами із зовнішньої сторони хмарочоса.

Зараз на місці події працюють пожежники і вертольоти. Людей із палаючої будівлі евакуювали.

Причина загоряння встановлюється.

Пожежа в Дацці

Пожежа в Дацці

Скріншот

Пожежа в Дацці

Пожежа в Дацці

Скріншот

Пожежа в Дацці

Пожежа в Дацці

Скріншот

Пожежа в Дацці

Пожежа в Дацці

Скріншот

Пожежа в Дацці

Пожежа в Дацці

Скріншот

Пожежа в Дацці

Пожежа в Дацці

dhakatribune.com

Пожежа в Дацці

Пожежа в Дацці

dhakatribune.com

Мапа

Мапа

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Баку спалахнула масштабна пожежа в ТЦ.

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Бангладеш
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