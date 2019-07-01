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У столиці Афганістану прогримів потужний вибух: більше 30 жертв і 68 постраждалих

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У понеділок, 1 липня, в центрі Кабула, столиці Афганістану прогримів потужний вибух бомби з гуркотом вікон і димом.

Як повідомило агентство Сіньхуа, в результаті інциденту загинуло 34 особи і близько 70 поранені (щоб переглянути фото та відео, доскролльте до кінця сторінки)

За інформацією The Washington Post, у цей час вулиці столиці були забиті ранковими пасажирами. На місце події прибули посадові особи, поліція і швидка допомога.

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Вибух у Кабулі

Вибух у Кабулі

Twitter TOLOnews

Співробітник поліції Моххамад Карім розповів, що у будівлі Міністерства оборони вибухнула автомобільна бомба. Після цього бойовики націлилися на багатоповерхівку, розташовану на переповненому ринку, і почали обстріл міністерства. Поліція і спеціальні сили безпеки Афганістану оточили вказаний район.

Головний представник поліції Кабула Фірдуз Фарамаз підтвердив вибух, але не зміг назвати мету і тип вибухового пристрою.

У Twitter The Great Afganistan повідомляється: "Місцеве афганське телебачення Shamshadnetwork, федерація футболу, NGo`s, магазини, ресторани, офіси GOV пошкоджені після сильного вибуху в Кабулі. Журналісти, футболісти, інші цивільні особи і співробітники служби безпеки зазнали втрат".

Поранено школярів

Поранено школярів

Twittet Jim Huylebroek ‏

Вибух в Кабулі

Вибух в Кабулі

Twitter The Great Afganistan

Вибух в Кабулі

Вибух в Кабулі

Twitter The Great Afganistan

Вибух в Кабулі

Вибух в Кабулі

Twitter The Great Afganistan

Вибух в Кабулі

Вибух в Кабулі

Twitter The Great Afganistan

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