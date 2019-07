У столиці Афганістану прогримів потужний вибух: більше 30 жертв і 68 постраждалих

У понеділок, 1 липня, в центрі Кабула, столиці Афганістану прогримів потужний вибух бомби з гуркотом вікон і димом.

Як повідомило агентство Сіньхуа, в результаті інциденту загинуло 34 особи і близько 70 поранені (щоб переглянути фото та відео, доскролльте до кінця сторінки)

За інформацією The Washington Post, у цей час вулиці столиці були забиті ранковими пасажирами. На місце події прибули посадові особи, поліція і швидка допомога.

Співробітник поліції Моххамад Карім розповів, що у будівлі Міністерства оборони вибухнула автомобільна бомба. Після цього бойовики націлилися на багатоповерхівку, розташовану на переповненому ринку, і почали обстріл міністерства. Поліція і спеціальні сили безпеки Афганістану оточили вказаний район.

Головний представник поліції Кабула Фірдуз Фарамаз підтвердив вибух, але не зміг назвати мету і тип вибухового пристрою.

У Twitter The Great Afganistan повідомляється: "Місцеве афганське телебачення Shamshadnetwork, федерація футболу, NGo`s, магазини, ресторани, офіси GOV пошкоджені після сильного вибуху в Кабулі. Журналісти, футболісти, інші цивільні особи і співробітники служби безпеки зазнали втрат".

At least 68 people were wounded in #Kabul explosion based on initial reports, the Public Health Ministry's spokesman Wahidullah Mayar said . pic.twitter.com/dLq49Hps5K