У столиці Афганістану стався страшний теракт: багато загиблих, постраждали діти

Під час вибуху в столиці Афганістану Кабулі 14 січня загинули 4 людини, постраждали близько 44, включно із 10 дітьми.

Уточнюється, що це сталося в східному районі міста на Джалал-Абад-роуд біля розважального комплексу для іноземців, повідомило агентство Pajhwok у Twitter.

МВС Афганістану назвало те, що трапилося, терактом.

Так, офіційний представник міністерства Наджиб Даниш у Facebook написав, що інцидент стався в дев'ятому поліцейському окрузі. На місце прибули поліцейські спецпідрозділи, ситуація знаходиться під контролем.

Він також розповів, теракт був здійснений із застосуванням вантажівки, начиненої вибухівкою.

Кілька житлових будинків у цьому районі в результаті вибуху пошкоджено.

