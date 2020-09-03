У Стокгольмі, який відмовився від карантину через COVID-19, зафіксували найменшу кількість заражень із березня

У Стокгольмі, епіцентрі спалаху коронавірусу в Швеції, було зареєстровано найменшу кількість випадків зараження з початку березня.

Про це повідомила Daily Mail. Швеція не вводила карантинні обмеження у зв'язку з пандемією COVID-19.

Тільки 250 із 14 000 осіб, які пройшли тестування минулого тижня, були інфіковані вірусом, що склало 1,8 відсотка.

За словами глави департаменту Стокгольмського управління інфекційними захворюваннями і їх профілактики Пер Фоллін, результати тестування минулого тижня показали "найнижчий рівень за дуже довгий час".

"Причина, з якої у нас зараз відносно низький рівень поширення інфекції, в значній мірі пов'язана з тим, що багато жителів Стокгольму дотримуються рекомендацій залишатися вдома, коли вони хворі, мити руки і дотримуватися дистанції", – сказала Фоллін.

Кількість пацієнтів із COVID-19 у відділеннях інтенсивної терапії наразі також невелика: станом на 31 серпня у Стокгольмських лікарнях перебувало шість пацієнтів. У кінці квітня їх було 225.

Станом на 3 вересня Швеція займала восьме місце в світі за кількістю померлих – 577 осіб на мільйон жителів, переважно через нездатність захистити хворих у будинках для людей похилого віку на ранніх стадіях пандемії.

2 вересня в Швеції було зареєстровано 11 нових випадків коронавірусу, у результаті чого загальна кількість хворих досягла 84 532.

Представники агентства громадської охорони здоров'я заявили, що не очікують великого сплеску вірусу в Швеції після відкриття шкіл у середині серпня.

Швеція, яка відмовилася від карантинних заходів, викликала суперечки через своє ліберальне ставлення до боротьби з пандемією, вважаючи за краще замість введення обмежень створити "колективний імунітет".

Зусилля були зосереджені на добровільному соціальному дистанціюванні, рекомендаціях з гігієни і використанні масок для обличчя.

Багато підприємств також продовжували працювати.

Але на відміну від багатьох країн Європи, в яких спостерігається відновлення випадків захворювання, включаючи Францію, Нідерланди, Бельгію, Іспанію та Італію, показники захворюваності в Швеції продовжують знижуватися.

Як писав OBOZREVATEL, представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Девід Набарро заявив, що Швеція, яка ввела м'які обмеження для боротьби з коронавірусом, повинна стати прикладом для інших країн.