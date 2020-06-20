У статті Путіна про Другу світову війну розшифрували подальший план Кремля

У мережі звернули увагу на те, що у статті Володимира Путіна "Справжні уроки 75-ої річниці Другої світової війни", президент Росії вказує на подальші плани Кремлящодонового поділу світу "ядерної п'ятіркою".

Як зазначив головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко, у публікації є кілька тривожних моментів. Зокрема, експерт звернув увагу на такі рядки статті: "Змінюється усе: від глобальної розстановки сил та впливу до соціальних, економічних і технологічних основ життя громад, цілих континентів. У минулі епохи зрушення такого масштабу практично ніколи не обходилися без великих військових конфліктів, без силової схватки за побудову нової глобальної ієрархії".

"Пропонована Росією повістка дня майбутнього саміту "п'ятірки" винятково важлива і актуальна як для наших країн, так і для усього світу. І за усіма пунктами у нас є конкретні ідеї та ініціативи".

"Інші країни, навіть, якщо вони не погоджуються з цим (право вето у Раді Безпеки ООН – Ред.) приймають таку позицію як данність, відмовляються від спроб втілити в життя свої односторонні прагнення".

"Я б не радив легковажно ставитися до нового путінського історичного опусу. Великий Пу – на відміну від багатьох світових лідерів – завжди виконує те, про що каже в своїх виступах. Там зашитий план наступних дій. Навіть декілька планів", – зазначив Клименко.

Facebook Andrii Klymenko

Facebook Andrii Klymenko

Facebook Andrii Klymenko

Facebook Andrii Klymenko

Facebook Andrii Klymenko

Зі свого боку російський журналіст і політолог, який нині мешкає в Празі (Чехія), Олександр Морозов написав, що стаття Путіна полегшує життя Чехії.

"Прага опинилася у невластивій собі позиції активного конфлікту з Москвою. До такого конфлікту звикли в Литві і в Польщі, а в Чехії – ні, і до того ж чехи не люблять бути в центрі світової уваги. Але стаття Путіна "знімає всі питання". Оскільки в ній прямо заявлено: ведмідь збожеволів", – сказано в публікації.

Морозов наголосив, що стаття відкриває двері глибокому смисловому конфлікту, який призведе до бажання європейських країн ще сильніше дистанціюватися від Росії.

"Кремль пов'язує подальшу долю доктрини "ядерного стримування" зі своїм специфічним описом причин другої світової війни. На якому він наполягає. І пропонує абсолютно нереалістичний план нового поділу світу "ядерної п'ятіркою". При цьому в статті зачеплені всі, хто можна. На неї будуть дивитися у всіх МІДах країн "трьох морів" – по всій лінії від Балтики до Балкан – з подивом. Оскільки вона ігнорує весь шлях, який пройшли країни Центральної та Східної Європи з 1945 року і пропонує всім вписатися заново в пропонований Путіним радянський наратив", – пояснив політолог.

Facebook Александр Морозов

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін негативно висловився про заяву українського президента Володимира Зеленського, в якій той порівняв СРСР з фашистською Німеччиною.