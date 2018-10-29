У Стамбулі відкрили найбільший у світі аеропорт: перші захоплюючі фото та відео

У Стамбулі 29 жовтня пройшла церемонія відкриття найбільшого в світі аеропорту, який будували 10 років.

Як повідомляє Anadolu, на урочистому заході був присутній президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. Аеропорт Стамбула зможе обслуговувати до 200 млн пасажирів на рік, що в два рази більше трафіку в найбільшому в світі аеропорту в Атланті (також опубліковано відео будівництва, щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

За словами Ердогана, повітряна гавань стала предметом гордості для всієї країни. З введенням у дію Аеропорту Стамбула буде потрібно зробити перегляд усієї структури перевезень у Європі.

"Потоки авіасполучення між континентами зміняться, оскільки Стамбул перетвориться на великий траспортних хаб", - наголосив турецький лідер.

Реджеп Тайіп Ердоган Anadolu

За його словами, аеропорт розростатиметься протягом наступного десятиліття до 2028 року. Так, у рамках першої черги було зведено термінал площею 1,4 млн кв. метрів і аеродромну інфраструктуру з двома злітно-посадковими смугами, 114 контактними стоянками з використанням телетрапів і 257 віддаленими стоянками.

аеропорт Стамбула

Після того, як введуть у дію всі етапи, Міжнародний аеропорт Ататюрка закриється для комерційних рейсів, але збереже за собою статус повітряної гавані. Тільки за минулий рік він прийняв 64 млн пасажирів.

Аеропорт Стамбула News4Globe‏

Міжнародний аеропорт імені Сабіхи Гекчен в азіатській частині Стамбула продовжить роботу. Минулого року через нього пройшов 31 млн пасажирів.

Аеропорт Стамбула Hilâl Kaplan / Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, в українському Дніпрі планують почати будівництво аеропорту в 2019 році.