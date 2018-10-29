У Стамбулі відкрили найбільший у світі аеропорт: перші захоплюючі фото та відео

У Стамбулі 29 жовтня пройшла церемонія відкриття найбільшого в світі аеропорту, який будували 10 років.
Як повідомляє Anadolu, на урочистому заході був присутній президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. Аеропорт Стамбула зможе обслуговувати до 200 млн пасажирів на рік, що в два рази більше трафіку в найбільшому в світі аеропорту в Атланті (також опубліковано відео будівництва, щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).
За словами Ердогана, повітряна гавань стала предметом гордості для всієї країни. З введенням у дію Аеропорту Стамбула буде потрібно зробити перегляд усієї структури перевезень у Європі.
"Потоки авіасполучення між континентами зміняться, оскільки Стамбул перетвориться на великий траспортних хаб", - наголосив турецький лідер.
Реджеп Тайіп Ердоган
Anadolu
За його словами, аеропорт розростатиметься протягом наступного десятиліття до 2028 року. Так, у рамках першої черги було зведено термінал площею 1,4 млн кв. метрів і аеродромну інфраструктуру з двома злітно-посадковими смугами, 114 контактними стоянками з використанням телетрапів і 257 віддаленими стоянками.
аеропорт Стамбула
Після того, як введуть у дію всі етапи, Міжнародний аеропорт Ататюрка закриється для комерційних рейсів, але збереже за собою статус повітряної гавані. Тільки за минулий рік він прийняв 64 млн пасажирів.
Аеропорт Стамбула
News4Globe
Міжнародний аеропорт імені Сабіхи Гекчен в азіатській частині Стамбула продовжить роботу. Минулого року через нього пройшов 31 млн пасажирів.
Аеропорт Стамбула
Hilâl Kaplan / Twitter
Istanbul Airport#istanbulairport pic.twitter.com/v7rygqk4ey— Hatıra Sokak (@denzkore) 29 жовтня 2018 р.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в українському Дніпрі планують почати будівництво аеропорту в 2019 році.