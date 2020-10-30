У Стамбулі в унікальній церкві "замурували" давні фрески. Фото

Давній храм Хора у Стамбулі перетворили на мечеть і закрили в ньому старовинні фрески та мозаїки часів Візантії.

Про це написав на особистій сторінці у Facebook речник Київської митрополії Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря). Він також показав світлини з унікальним оздобленням історичного місця.

"Храм Хора в Стамбулі – місце, де збереглися унікальні візантійські мозаїки та фрески, шедеври світового рівня. Тепер цей маленький храм знову перетворений на мечеть, а шедеври – закрито (добре, що не затиньковані, як першого разу)", – зазначив Зоря.

Храм Хора в Стамбулі прикрасили фресками та мозаїками часів Візантії. Facebook Євстратія Зорі

Нагадаємо, що історія церкви Хора сягає VI століття. З часом вона зазнала руйнувань і була відбудована у 1077-1081 роках за сприяння Марії Дука, тещі візантійського імператора Олексія Комніна.

Через 50 років склепіння церкви впали, що могло бути наслідком прорахунків при будівництві та чергового землетрусу. Церкву відновили коштом молодшого сина імператора Олексія, і вона збереглася до наших днів.

Церкву перетворили на мечеть і закрили все оздоблення. Facebook Євстратія Зорі

У коментарях під дописом українці також обурилися через часткову втрату такого культурного надбання християнства.

"Яке варварство! Дуже люблю цю стамбульську церкву, там що не фреска, то й шедевр, вишукані, з глибоким змістом, а часом і наївно-смішні. Збереглися ж вони лише в бокових частинах храму, тож думалося: а якими були вони в його центральній частині? Тепер же й це сховали", – зазначила письменниця Зірка Мензатюк.

"Я там була, таке атмосферне і світле місце! Дуже, дуже шкода. Там такі фрески чудові", – пише користувачка Таня Заіченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, собор Святої Софії (Айя-Софія) в Туреччині позбавили статусу музею і дозволили використовувати його як мечеть. Відповідне рішення ухвалила Державна рада країни (вищий адміністративний суд) 10 липня.