У США звинуватили Путіна у війні проти науки: в РФ сталася істерика

Юрій Сергієнко Світ 01:53, 15.04.2020 Оновлено: 01:57, 15.04.2020

Відома американська газета опублікувала розслідування, в якому йдеться про причетність російського президента Володимира Путіна до дезінформації навколо коронавірусу COVID-19 та інших захворювань. Представниця МЗС РФ адресувала такі ж звинувачення на адресу автора статті.

У статті The New York Times йдеться, що Росія влаштувала кампанію проти американської системи охорони здоров'я, за якою стоїть особисто Путін.

Газета зазначає, що російський президент зіграв важливу роль в поширенні дезінформації про захворювання та епідемії, щоб "дискредитувати Захід і знищити ворога зсередини".

Автор статті зробив такі висновки, вивчивши інтерв'ю, наукові статті, репортажі в ЗМІ, документи, записи в соцмережах і телевізійні шоу.

Він підкреслив, що Росія мобілізувала онлайн-ботів, щоб поширювати теорії змови про коронавірус: що він нібито є біологічною зброєю, створеним для пошкодження людського організму з летальним результатом. За словами експертів видання, дезінформація з'являлася в медіа, а потім в інтернеті і раніше, але тоді вони стосувалися інших хвороб: грипу, СНІДу, Еболи.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова назвала цю статтю "шедевральною дезінформацією", допустивши при цьому помилку в слові: замість "матеріал", вона написала "матєріл".

"ЗМІ: "Держсекретар США пригрозив притягнути до відповідальності всіх причетних до "дезінформації" про пандемію". Почніть з "Нью-Йорк Таймс". Матєріл "Довга війна Путіна проти американської науки" – це шедевральна деза", – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський економіст Владислав Іноземцев заявив, що після пандемії коронавірусу глобальна економіка дуже сильно змінить свою структуру: Росія втратить значення, а США стануть центром.

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