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4 квітня • оновлено в 00:31
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У США звільнили капітана корабля, який забив на сполох через COVID-19

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У США звільнений капітан авіаносця "Теодор Рузвельт", який публічно попросив про допомогу через спалах коронавірусу на його кораблі. Коли Бретт Крозьє залишав судно, сотні моряків аплодували йому.

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Відповідні кадри опублікував на своїй сторінці в Facebook майор ЗСУ Роман Ковальов (щоб подивитися їх, проскрольте новину до кінця).

У США звільнили капітана, який забив на сполох через COVID-19: моряки провели його, як героя

public.navy.mil

"Капітан Крозьє! Капітан Крозьє!" – скандували моряки, поки він спускався трапом, залишаючи корабель. "Ось так ви відправляєте одного з найкращих капітанів, який коли-небудь був", – прокоментував один із них.

Як пише Reuters, Крозьє написав листа з проханням вжити рішучіших заходів у зв'язку зі спалахом коронавірусу на борту авіаносця. Відзначається, що аналізи підтвердили COVID-19 у понад 100 моряків.

Капітан просив зняти з корабля понад 4 тисячі моряків та ізолювати їх, але документ потрапив у ЗМІ.

За словами виконуючого обов'язки міністра ВМС Томаса Модлі, Крозьє "проявив недалекоглядність" і не простежив за тим, щоб лист не потрапив у чужі руки.

При цьому вже майже 70 тисяч людей підписали онлайн-петицію з вимогою відновити капітана на посаді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний медичний радник Пекіна з коронавірусу поставив під сумнів здатність уряду США боротися з пандемією в умовах запеклої боротьби між двома країнами.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
США
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