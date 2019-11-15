Єдиноріг або козак? У США знайшовся пес із хвостом на голові: опубліковані фото

У США служба порятунку Mac's Mission знайшла цуценя, у якого росте на голові хвіст.

Фото і відео незвичайного домашнього вихованця були викладені на їх сторінці в Facebook. Цуценя назвали на честь виду китів (Нарвал), у яких теж є відростки на голові – бивні. (Щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Після порятунку співробітники центру відправили пса на обстеження. Ветеринари зробили рентген і з'ясували, що видаляти другий хвіст немає необхідності.

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Facebook Mac's Mission

За їх словами, він не завдає тварині болю або дискомфорту. Тепер собаці залишається лише дочекатися сім'ю, яка візьме його до себе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американо-іспанська команда вчених зуміла створити ембріон-химеру з клітин людини і мавпи.

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