У США зібрали секретних вчених, щоб зупинити COVID-19

У США працює секретна група провідних учених країни, яка фінансується групою мільярдерів, для боротьби з коронавірусом COVID-19. Зокрема, вони займаються об'єднанням найперспективніших у світі досліджень пандемії.

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Як пише Daily Mail, групу, що складається з 12 лікарів, очолює 33-річний Томас Кехілл – лікар, який став венчурним капіталістом. Підсумки своїх досліджень секретна група планує передати Білому дому. Фінансують проект мільярдери Пітер Тіль, Майкл Мілкен, Джим Паллотта.

Кехілл стверджує, що йому вдалося зібрати воєдино те, що, як він сподівається, буде достатнім, щоб вплинути на політичні рішення на найвищому рівні, включаючи Білий дім. За його словами, вже складено плани про те, як вийти з пандемії коронавірусу і перемогти хворобу. Вчені та спонсори-мільярдери проекту описують свій план як "Манхеттенський проект" для епохи коронавірусу.

Пітер Тіль і Дональд Трамп

Початковий Манхеттенський проект був науково-дослідним проектом під час Другої світової війни, який винайшов першу ядерну зброю і допоміг розробити атомну бомбу. Його очолювали Сполучені Штати за підтримки Великобританії і Канади.

На цей раз план полягає в тому, щоб знищити вірус, об'єднавши кращі уми в науці, використовуючи гроші для висунення нових "неортодоксальних" ідей.

Серед 12 докторів є хімічні біологи, іммунобіологіі, нейробіолог, хронобіолог, онколог, гастроентеролог, епідеміолог і вчений-ядерник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські медики попередили про другу хвилю коронавірусу, яка вразить США вже наступної зими. Вона буде набагато сильніше тієї, з якою країна бореться зараз.

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