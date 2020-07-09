У США жінка зняла на відео ящірку з "людськими" руками

Світ 23:59, 9.07.2020 Оновлено: 00:33, 10.07.2020

Жителька американського міста Боулдер-Сіті, штат Невада, знайшла загадкову істоту, схожу на ящірку з "людськими" руками.

Як повідомляє DailyStar, відео зі знахідкою дівчина опублікувала в TikTok. У ролику видно істоту з тонкими довгими задніми і передніми лапами, яка покрита нерівною текстурою. При цьому, істота не рухалося, поки її знімали.

У коментарях люди почали будувати здогади про те, що саме зняла дівчина, однак, відповідь вони так і не знайшли. Деякі заявили, що це була дитяча іграшка.

"Я практично впевнений, що це стара, висушена й обпалена сонцем версія тих іграшкових липких пластикових ящірок, яких кидають на стіни", – зазначив коментатор.

У США жінка знайшла загадкову істоту
DailyStar

щал OBOZREVATEL, жителю Польщі вдалося зняти на відео загадкову істоту в лісі, яке видавало вночі моторошні крики.

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