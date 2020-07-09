У США жінка зняла на відео ящірку з "людськими" руками
Жителька американського міста Боулдер-Сіті, штат Невада, знайшла загадкову істоту, схожу на ящірку з "людськими" руками.
Як повідомляє DailyStar, відео зі знахідкою дівчина опублікувала в TikTok. У ролику видно істоту з тонкими довгими задніми і передніми лапами, яка покрита нерівною текстурою. При цьому, істота не рухалося, поки її знімали.
У коментарях люди почали будувати здогади про те, що саме зняла дівчина, однак, відповідь вони так і не знайшли. Деякі заявили, що це була дитяча іграшка.
"Я практично впевнений, що це стара, висушена й обпалена сонцем версія тих іграшкових липких пластикових ящірок, яких кидають на стіни", – зазначив коментатор.
щал OBOZREVATEL, жителю Польщі вдалося зняти на відео загадкову істоту в лісі, яке видавало вночі моторошні крики.