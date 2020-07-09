У США жінка зняла на відео ящірку з "людськими" руками

Мешканка американського міста Боулдер-Сіті, штат Невада, знайшла загадкову істоту, схожу на ящірку з "людськими" руками.

Як повідомляє DailyStar, відео з знахідкою дівчина опублікувала в TikTok. У ролику видно істоту з тонкими довгими задніми і передніми лапами, яка покрите нерівною текстурою. При цьому, істота не рухалося, поки її знімали.

У коментарях люди почали будувати здогади про те, що саме зняла дівчина, однак, відповідь вони так і не знайшли. Деякі заявили, що це була дитяча іграшка.

"Я практично впевнений, що це стара, висушена і обпалена сонцем версія тих іграшкових липких пластикових ящірок, яких кидають на стіни", - зазначив коментатор.

У США жінка знайшла загадкову істоту DailyStar

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