У США заявили про "руку Москви" в масових протестах, у Росії відповіли

Ексрадниця з нацбезпеки в адміністрації попереднього президента США Барака Обами Сьюзан Райс заявила, що за заворушеннями під час протестів, які почалися в країні через загибель афроамериканця Джорджа Флойда після затримання копами, може стояти Росія.

Таке припущення вона висловила в інтерв'ю американським ЗМІ. У РФ же відповіли, що ці звинувачення схожі на "марення божевільного", повідомляють РИА Новости.

За словами Райс, у масових акціях у США беруть участь як мирні протестувальники, так і "екстремісти, що намагаються перетворити протести на щось зовсім інше". Тому вона припустила, що Росія може підбурювати других за допомогою соцмереж і "в якийсь спосіб" фінансувати заворушення.

Райс висловила припущення, що Росія може "фінансувати заворушення" в США

У відповідь на це російський сенатор Олег Морозов сказав, що жодних доказів або конкретних фактів ексрадниця Обами не навела.

"Такі заяви виглядають як марення божевільного. Але впевнений, ситуація така, що в цю мульку ніхто не повірить. Занадто очевидні мотиви й причини того, що відбувається", – зазначив він.

За його словами, Сьюзан Райс є людиною "цілком розумною" та усвідомлює, що говорить.

"Тобто її завдання – вкотре відвернути увагу американського суспільства в болото русофобії. Звично перемкнути пошуки ворога зовні. Відвести удар від Білого дому й американської еліти загалом. За принципом: а хто ж іще, якщо не Росія?" – висловився сенатор.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Міннеаполісі (штат Міннесота) місцеві жителі влаштували протести після загибелі 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда, який помер під час жорстокого затримання поліцією.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі вночі 29 травня підпалили відділок поліції, де працювали офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі 46-річного Флойда.

У США заарештували офіцера американської поліції Дерека Шовена, який брав участь у жорстокому затриманні афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі, штат Міннесота.

З'ясувалося, що афроамериканець Джордж Флойд працював у одному нічному клубі разом із колишнім поліцейським Дереком Чавеном, якого звинувачують у його вбивстві.