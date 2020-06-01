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1 червня • оновлено в 12:16
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У США заявили про "руку Москви" в масових протестах, у Росії відповіли

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Ексрадниця з нацбезпеки в адміністрації попереднього президента США Барака Обами Сьюзан Райс заявила, що за заворушеннями під час протестів, які почалися в країні через загибель афроамериканця Джорджа Флойда після затримання копами, може стояти Росія.

Таке припущення вона висловила в інтерв'ю американським ЗМІ. У РФ же відповіли, що ці звинувачення схожі на "марення божевільного", повідомляють РИА Новости.

За словами Райс, у масових акціях у США беруть участь як мирні протестувальники, так і "екстремісти, що намагаються перетворити протести на щось зовсім інше". Тому вона припустила, що Росія може підбурювати других за допомогою соцмереж і "в якийсь спосіб" фінансувати заворушення.

Райс висловила припущення, що Росія може "фінансувати заворушення" в США

Райс висловила припущення, що Росія може "фінансувати заворушення" в США

У відповідь на це російський сенатор Олег Морозов сказав, що жодних доказів або конкретних фактів ексрадниця Обами не навела.

"Такі заяви виглядають як марення божевільного. Але впевнений, ситуація така, що в цю мульку ніхто не повірить. Занадто очевидні мотиви й причини того, що відбувається", – зазначив він.

За його словами, Сьюзан Райс є людиною "цілком розумною" та усвідомлює, що говорить.

"Тобто її завдання – вкотре відвернути увагу американського суспільства в болото русофобії. Звично перемкнути пошуки ворога зовні. Відвести удар від Білого дому й американської еліти загалом. За принципом: а хто ж іще, якщо не Росія?" – висловився сенатор.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У США протести через вбивство Флойда переросли в безлади в центрі Вашингтона. Парк Лафаєт за декілька кварталів від Білого дому охопили пожежі, а поліція застосувала до мітингувальників сльозоточивий та перцевий газ.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
російська пропаганда Заворушення у США через вбивство Джорджа Флойда поліцейськими
Місце
США
Теги
Росія - країна-агресор Новини Росії протест мітинг
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