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19 лютого • оновлено в 10:55
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У США затримали шпигуна-мікробіолога, який працював на Росію

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У Сполучених Штатах Америки за підозрою в шпигунстві затримали громадянина Мексики, який діяв у США від імені уряду Росії без повідомлення генерального прокурора та пішов на змову з цією метою.

Водночас шпигун Ектор Алехандро Кабрера Фуентес, який є вченим-мікробіологом, жив у Сінгапурі. Про його затримання повідомляє американське Міністерство юстиції.

Згідно з судовими матеріалами, російський урядовець, чиє ім'я не називається, завербував підозрюваного ще у 2019 році, доручивши йому орендувати на чуже ім'я нерухомість в окрузі Маямі-Дейд штату Флорида. До всього іншого, він заборонив Ектору розповідати про їхню зустріч близьким.

У США затримали шпигуна, який працював на Росію

У США затримали шпигуна, який працював на Росію

Зазначається, що в лютому 2020 року Фуентесу доручили знайти автомобіль "джерела уряду США", а також зафіксувати її місцерозташування і реєстраційний номер. Підозрілу поведінку чоловіка помітив охоронець житлового будинку в Маямі, коли той 14 лютого фотографував номери вказаного авто.

"Увечері 16 лютого в міжнародному аеропорту Маямі митники перевірили телефон дружини мексиканця і в теці з видаленими файлами виявили фотографії автомобіля з урядовими номерами", – йдеться в повідомленні.

Ектор Алехандро Кабрера Фуентес

Ектор Алехандро Кабрера Фуентес

Казанський федеральний університет

Також було встановлено, що Фуентес пересилав комусь фото через WhatsApp. Після цього чоловік зізнався, що отримав завдання від російського уряду.

Попередні слухання у його справі почнуться 21 лютого в світовому суді у Маямі.

Ектор Алехандро Кабрера Фуентес

Ектор Алехандро Кабрера Фуентес

eluniversal.com.mx

Додамо, що видання El Universal називає затриманого шпигуна вченим-мікробіологом, чия робота безпосередньо пов'язана з Росією. ЗМІ наводить дані з відкритих джерел, з яких виходить, що чоловік закінчив магістратуру в Казанському федеральному університеті і спеціалізується на молекулярної біології, фармакології та фармакотерапії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Служба зовнішньої розвідки Росії розсекретила імена семи розвідників-нелегалів, які "внесли великий вклад у безпеку країни".

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Автор
Діна Баронова
Місце
США
Теги
FBI затримання розслідування
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Давно такого бреда не читал! Мексиканскому микробиологу, живущему в Сингапуре, российский чиновник поручил выследить американскую правительственную машину в Майями??? Супер! Все истории про Джеймса Бонда можно выкинуть в урну как эталоны скуки и занудства! Агентам ФБР - Нобелевскую премию по литературе!
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