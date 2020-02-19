У США затримали шпигуна-мікробіолога, який працював на Росію

У Сполучених Штатах Америки за підозрою в шпигунстві затримали громадянина Мексики, який діяв у США від імені уряду Росії без повідомлення генерального прокурора та пішов на змову з цією метою.

Водночас шпигун Ектор Алехандро Кабрера Фуентес, який є вченим-мікробіологом, жив у Сінгапурі. Про його затримання повідомляє американське Міністерство юстиції.

Згідно з судовими матеріалами, російський урядовець, чиє ім'я не називається, завербував підозрюваного ще у 2019 році, доручивши йому орендувати на чуже ім'я нерухомість в окрузі Маямі-Дейд штату Флорида. До всього іншого, він заборонив Ектору розповідати про їхню зустріч близьким.

У США затримали шпигуна, який працював на Росію

Зазначається, що в лютому 2020 року Фуентесу доручили знайти автомобіль "джерела уряду США", а також зафіксувати її місцерозташування і реєстраційний номер. Підозрілу поведінку чоловіка помітив охоронець житлового будинку в Маямі, коли той 14 лютого фотографував номери вказаного авто.

"Увечері 16 лютого в міжнародному аеропорту Маямі митники перевірили телефон дружини мексиканця і в теці з видаленими файлами виявили фотографії автомобіля з урядовими номерами", – йдеться в повідомленні.

Ектор Алехандро Кабрера Фуентес Казанський федеральний університет

Також було встановлено, що Фуентес пересилав комусь фото через WhatsApp. Після цього чоловік зізнався, що отримав завдання від російського уряду.

Попередні слухання у його справі почнуться 21 лютого в світовому суді у Маямі.

Ектор Алехандро Кабрера Фуентес eluniversal.com.mx

Додамо, що видання El Universal називає затриманого шпигуна вченим-мікробіологом, чия робота безпосередньо пов'язана з Росією. ЗМІ наводить дані з відкритих джерел, з яких виходить, що чоловік закінчив магістратуру в Казанському федеральному університеті і спеціалізується на молекулярної біології, фармакології та фармакотерапії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Служба зовнішньої розвідки Росії розсекретила імена семи розвідників-нелегалів, які "внесли великий вклад у безпеку країни".

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