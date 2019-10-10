Пов'язані з Україною: в США затримали близьких до Трампа бізнесменів

У США 10 жовтня затримали бізнесменів Ігоря Фрумана та Лева Парнаса, які допомагали адвокату президента Штатів Дональда Трампа у пов'язаних із Україною справах.

Вони займалися збором коштів у комітеті, який допомагав адвокату Руді Джуліані у розслідуванні справи демократа Джо Байдена, пише Wall Street Journal.

Їх звинувачують у порушенні правил фінансування виборчих кампаній. Вони можуть постати перед судом уже сьогодні, 10 жовтня.

Обидва є громадянами США, але вихідцями з колишнього СРСР, зазначено у ЗМІ. Відомо також, що раніше Джуліані називав їх своїми клієнтами. За даними Федерального виборчкому, обидва бізнесмени робили пожертвування на кампанії республіканців, зокрема і Трампа. У травні 2018 року вони переслали понад $300 000.

Ігор Фруман fbi.media

Повідомляється також, що в кінці 2018 року Фруман і Парнас представили Джуліані декільком чинним і колишнім старшим українським прокурорам для обговорення справи опонента Трампа Джо Байдена.

Адвокат Джон Доуд, який представляє їхні інтереси, від коментарів відмовився.

Інтерв'ю Парнаса з українським ЗМІ "Фокус" було опубліковане за кілька годин до повідомлення про затримання. У ньому повідомляється, що бізнесмен має українське коріння і неодноразово фігурував у скандалах, пов'язаних із можливим втручанням України у вибори в США.

Лев Парнас WSJ

Як писав OBOZREVATEL, у липні 2019 Ігор Фруман і Лев Парнас подали позов до суду проти бізнесмена Ігоря Коломойського з вимогою компенсації моральних збитків на суму 200 млн грн.

Раніше Ігор Коломойський виступив з обвинуваченнями проти американських громадян – Лева Парнаса та Ігоря Фруман, людей з близького кола президента США Дональда Трампа.

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