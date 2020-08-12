У США засумнівалися в безпеці російської вакцини від COVID-19

Вікторія Довгань Світ 16:40, 12.08.2020 Оновлено: 17:36, 12.08.2020

Директор Національного інституту алергології та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі піддав сумніву безпеку російської вакцини від коронавірусу.

Під час запису програми для National Geographic він підкреслив, що створення вакцини – це далеко не доказ її ефективності та нешкідливості.

"Я сподіваюся, що росіяни остаточно довели, що вакцина безпечна і ефективна. Я серйозно сумніваюся, що вони це зробили", – сказав Фаучі.

Крім того, він додав, що США за бажання вже давно могли заявити, що в них є препарат для подолання пандемії, однак цей ризик абсолютно невиправданий.

"У нас є пів дюжини або більше вакцин. Тож якби ми хотіли ризикнути й нашкодити великій кількості людей або дати їм щось, що не працює, ми могли би почати робити це наступного тижня, аби захотіли. Але це не так", – сказав учений.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що одна з його доньок нібито зробила щеплення від коронавірусу російською вакциною.

  • Так він оголосив про реєстрацію першого у світі препарату від COVID-19, який, за його словами, ефективний і формує стійкий імунітет до вірусу.

  • Раніше російські фармкомпанії виступили проти реєстрації цього препарату. Вони заявили, що поки немає підстав робити висновки про ефективність вакцини, оскільки вона не пройшла необхідні випробування.

  • Водночас радниця американського президента Келліенн Конуей заявила, що російська вакцина від коронавірусу пройшла дуже мало клінічних тестів, а її схвалення без підсумкової, третьої, фази випробувань – безвідповідальний крок.

  • Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко також розкритикував російську вакцину від коронавірусу.

Коментувати
Світ

Дивіться також

"Шахтар" із розгромом вийшов до півфіналу Ліги Європи

Беларусь: назад дороги нет

Протести в Білорусі: Євросоюз відмовився визнати перемогу Лукашенка

Власницю юрфірми запідозрили в розчленуванні сусіда. Нові подробиці вбивства в Києві

У Білорусі силовики побили журналістів і розбили техніку. Відео