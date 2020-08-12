У США засумнівалися в безпеці російської вакцини від COVID-19

Директор Національного інституту алергології та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі піддав сумніву безпеку російської вакцини від коронавірусу.

Під час запису програми для National Geographic він підкреслив, що створення вакцини – це далеко не доказ її ефективності та нешкідливості.

"Я сподіваюся, що росіяни остаточно довели, що вакцина безпечна і ефективна. Я серйозно сумніваюся, що вони це зробили", – сказав Фаучі.

Крім того, він додав, що США за бажання вже давно могли заявити, що в них є препарат для подолання пандемії, однак цей ризик абсолютно невиправданий.

"У нас є пів дюжини або більше вакцин. Тож якби ми хотіли ризикнути й нашкодити великій кількості людей або дати їм щось, що не працює, ми могли би почати робити це наступного тижня, аби захотіли. Але це не так", – сказав учений.

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