У США засумнівалися в безпеці російської вакцини від COVID-19

У США побоюються, що російська вакцина від COVID-19 небезпечна.
Директор Національного інституту алергології та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі піддав сумніву безпеку російської вакцини від коронавірусу.
Під час запису програми для National Geographic він підкреслив, що створення вакцини – це далеко не доказ її ефективності та нешкідливості.
"Я сподіваюся, що росіяни остаточно довели, що вакцина безпечна і ефективна. Я серйозно сумніваюся, що вони це зробили", – сказав Фаучі.
Крім того, він додав, що США за бажання вже давно могли заявити, що в них є препарат для подолання пандемії, однак цей ризик абсолютно невиправданий.
"У нас є пів дюжини або більше вакцин. Тож якби ми хотіли ризикнути й нашкодити великій кількості людей або дати їм щось, що не працює, ми могли би почати робити це наступного тижня, аби захотіли. Але це не так", – сказав учений.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
11 серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що одна з його доньок нібито зробила щеплення від коронавірусу російською вакциною.
Так він оголосив про реєстрацію першого у світі препарату від COVID-19, який, за його словами, ефективний і формує стійкий імунітет до вірусу.
Раніше російські фармкомпанії виступили проти реєстрації цього препарату. Вони заявили, що поки немає підстав робити висновки про ефективність вакцини, оскільки вона не пройшла необхідні випробування.
Водночас радниця американського президента Келліенн Конуей заявила, що російська вакцина від коронавірусу пройшла дуже мало клінічних тестів, а її схвалення без підсумкової, третьої, фази випробувань – безвідповідальний крок.
Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко також розкритикував російську вакцину від коронавірусу.