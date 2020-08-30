У США застрелили чоловіка під час сутичок із прихильниками Black Lives Matter. Відео

Мирослав Семенюк Світ 11:29, 30.08.2020 Оновлено: 11:44, 30.08.2020

Під час заворушень у Портленді (штат Орегон) 29 серпня пізно ввечері застрелили людину.

Як повідомляє AP, це сталося під час сутички між демонстрантами, які виступають на підтримку поліції й президента США Дональда Трампа, і активістами руху Black Lives Matter.

У білого чоловіка вистрілили тричі – медики констатували смерть від вогнепального поранення в груди.

На чоловікові був капелюх із символом Patriot Prayer – правої групи, члени якої в минулому часто вступали в сутички з протестувальниками в Портленді.

Під час заворушень у Портленді застрелили чоловіка
АР
У білого чоловіка в Портленді вистрілили тричі
АР
Медики констатували смерть від вогнепального поранення в груди
АР

Нагадаємо, що в місті протести й заворушення через загибель афроамериканця Джорджа Флойда не припиняються з травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 серпня в місті Лафеєтт (США) поліцейські застрелили темношкірого чоловіка Трейфорда Пеллеріна під час затримання.

А в місті Кеноша штату Вісконсін люди вийшли на протести через стрілянину поліцейських в афроамериканця Джейкоба Блейка, яка трапилася 24 серпня.

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