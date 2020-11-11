У США запустили фейк про "крадіжку" перемоги у Байдена

Американський сайт RealClearPolitics звинуватили в тому, що він "забрав" перемогу у кандидата від Демократичної партії Джо Байдена. Один із засновників агрегатора політичних опитувань виступив зі спростуванням.

Портал нібито залишив за Байденом тільки 259 голосів вибірників з 270 необхідних. Посилаючись на ці дані колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані написав у Twitter, що у демократа забрали 20 голосів в Пенсільванії і той нібито позбувся перемоги.

Один із засновників сайті Том Беван пояснив, що вони не враховували Пенсільванію, оскільки там ще не завершено процес підрахунку.

"Це неправда! Ми не зв'язувалися з Пенсільванією, нічого не змінилося", – написав він у Twitter.

Згідно з даними на RealClearPolitics на 1:00 11 листопада, в Пенсільванії підраховано 97% голосів. Поки лідирує Байден з 49.8% голосів, у Трампа – 49.1%. Однак в загальних результатах ці дані ще враховані, тому демократу віддають на цьому ресурсі тільки 259 голосів вибірників, а республіканцю – 214.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат від демократів на виборах в США Джо Байден попередньо переміг в Пенсільванії і стане 46-м президентом. У регіоні, де він народився, політик отримав 20 голосів вибірників, необхідних для перемоги. Байден тепер має загалом 290 голосів при необхідних 270.

Офіційно колегія вибірників вибере главу США тільки 14 грудня.