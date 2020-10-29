У США закликали ввести санкції проти офіцерів ГРУ

Олексій Тітофф Світ 07:37, 29.10.2020 Оновлено: 07:39, 29.10.2020

У Сенаті США закликали ввести персональні санкції відносно п'яти російських офіцерів ГРУ, яких звинуватили в кібератаки проти Штатів.

Як повідомляє пресслужба парламенту, сенатор Роберт Менендес закликав Білий дім "протидіяти загрозам безпеки США всіма наявними в розпорядженні засобами, включаючи санкції", відповідно до Закону щодо протидії противникам Америки за допомогою санкцій (CAATSA).

Під санкції повинні потрапити п'ять російських офіцерів, які працювали у військовій частині 74455 Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ, також відомого як Головне розвідувальне управління (ГРУ). 15 жовтня Мін'юст США пред'явив звинувачення в скоєнні кіберзлочинів росіянам Юрію Андрієнку, Сергій Детістову, Павлу Фролову, Артему Очиченку та і Петру Пліскіну.

"Тривалі кібератаки, які здійснювала російська влада проти приватних осіб, американських компаній і установ, як і раніше представляють серйозну загрозу безпеці нашої країни. Загроза зловмисних дій Росії в кіберпросторі реальна, і Міністерство фінансів має продемонструвати російському уряду нашу непримиренність для запобігання майбутніх атак", – йдеться в зверненні сенатора.

Також Менендес навів цитату помічника генпрокурора США по національній безпеці Джона Демерса, який під час пред'явлення звинувачень сказав, що "жодна країна не використовувала свої кібер-можливості так зловмисно або безвідповідально, як Росія, безглуздо завдаючи безпрецедентної шкоди для досягнення невеликих тактичних переваг і задоволення своєї злості ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, група американських сенаторів закликала адміністрацію президента США Дональда Трампа ввести нові санкції відносно Росії за отруєння опозиціонера Олексія Навального.

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