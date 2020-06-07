Фахівці Центру аналізу європейської політики закликали НАТО суттєво переглянути свою стратегію поблизу кордонів Росії аж до розміщення нових баз, ракет і кораблів у Чорному морі.

Колишній командувач американськими сухопутними військами в Європі відставний американський генерал Бен Ходжес заявив, що саме Чорне море стало "стартовим майданчиком для дестабілізуючих операцій Москви", передає Російська служба BBC.

За словами аналітика, румунські військові вже давно називають Чорне море "сирійським експресом Росії", маючи на увазі потік російських військових кораблів, що перевозять техніку, боєприпаси і солдатів з Росії до Сирії.

ik.arhano.ru

"Якщо ви подивитеся на будь-яку НАТОвську карту Європи, Чорне море розташоване десь в нижньому правому куті. І саме так до нього і ставилися – як до периферії. Але якщо посунути карту так, що Чорне море буде посередині – це дасть зовсім інший погляд на регіон. І саме такий погляд ми вважаємо вірним зараз", – пояснив Ходжес.

Відставний генерал і його колеги описали пропоновану НАТО стратегію в недавно випущеній аналітичній доповіді "Один фланг, одна загроза, одна присутність". Він фокусується на описі стратегії протистояння Росії, але в якості першорядної загрози США по суті згадується Китай. У документі говориться, що в найближчому майбутньому можливий військовий конфлікт між Вашингтоном і Пекіном, і тому східний фланг НАТО в Європі потребує усунення всіх вразливостей.

У своїй новій доповіді Ходжес пропонує створити форпост НАТО в Румунії і зробити з нього не менш важливий стратегічний вузол, ніж нинішні бази альянсу в Прибалтиці і Польщі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, літаки повітряної поліції НАТО з Румунії, Болгарії та Туреччини перехопили авіацію Росії над водами Чорного моря.