Госдеп США раптово виправдали Росію і запропонували розширити "нормандський формат"

У Державному департаменті США заявили про те, що ведуться дискусії щодо розширення "нормандського формату" і стали на захист Росії.

З відповідною заявою у вівторок, 3 грудня, на публічних слуханнях у комітеті із закордонних справ Сенату Конгресу США виступив заступник держсекретаря США з політичних справ Девід Хейл (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Існують дискусії з приводу спроб розширити його, буду тримати вас у курсі", – сказав він, не уточнивши деталі.

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За словами Хейла, історично склалося так, що Вашингтон не є учасником цього формату. "Але ми дуже, дуже тісно взаємодіємо з Німеччиною і Францією, ми також говоримо зі Сполученим Королівством. Ми в значній мірі присутні в цьому процесі", – додав він.

Хейл також запевнив, що новий раунд стратегічного діалогу США і Росії відбудеться найближчим часом.

"Для просування американських інтересів ми принципово не прагнемо до конфронтаційних відносин із Росією. Ми залишаємося відкритими для співпраці з Москвою, коли вона відповідає нашим інтересам і інтересам наших союзників", – повідомив заступник секретаря Держдепу.

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"Ми підтримуємо канали взаємодії з Росією щодо Сирії, Афганістану, України, Північної Кореї, контролю над озброєннями, контртероризму й інших двосторонніх питань", – додав він.

При цьому, за даними "РИА Новости", Хейл заявив, що в Держдепі не вважають, що Росія є державою-спонсором тероризму і повинна бути включена до відповідного списку через операцію в Сирії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що міг би порозумітися з Росією і закликав до діалогу.

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