У США загасили пожежу на кораблі ВМС: фото і деталі НП

Карина Бондаренко Світ 06:05, 17.07.2020

У США 16 липня загасили пожежу на десантному кораблі "Боном Річард". Рятувальники боролися з вогнем чотири дні.

Всього в результаті пожежі постраждали 63 людини – 40 моряків і 23 цивільних. Причина спалаху поки не встановлена, повідомили в пресслужбі Військово-морського командування США (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У ніч на 17 липня пожежні команди продовжували досліджувати судно, щоб переконатися у відсутності вогню. Після завершення перевірки там почнуть офіційне розслідування.

Пожежники загасили вогонь на кораблі
Naval Surface Forces в Twitter
"Боном Річард" горів чотири дні
Naval Surface Forces в Twitter

"Ми не знаємо походження вогню. Ми не знаємо масштаб збитку. Поки рано робити які-небудь прогнози або обіцянки про те, яким буде майбутнє корабля. Ми не можемо робити будь-які висновки, поки розслідування не буде завершено", – йдеться в повідомленні .

На пожежі постраждали 63 людини
Naval Surface Forces в Twitter
Рятувальники продовжують досліджувати судно
Naval Surface Forces в Twitter
Причина загоряння невідома
Naval Surface Forces в Twitter
Пожежа на десантному кораблі США
Naval Surface Forces в Twitter
"Боном Річард" загасили
Naval Surface Forces в Twitter
Пожежа на десантному кораблі США
Naval Surface Forces в Twitter
Публікація в Facebook.
Пресслужба Військово-морського командування США
Публікація в Facebook.
Пресслужба Військово-морського командування США

Як писав OBOZREVATEL раніше, в США вибухнув і загорівся корабель ВМС. В цей час на борту знаходилося 160 моряків.

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