У США загасили пожежу на кораблі ВМС: фото і деталі НП
У США загасили пожежу на кораблі ВМС.
У США 16 липня загасили пожежу на десантному кораблі "Боном Річард". Рятувальники боролися з вогнем чотири дні.
Всього в результаті пожежі постраждали 63 людини – 40 моряків і 23 цивільних. Причина спалаху поки не встановлена, повідомили в пресслужбі Військово-морського командування США (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
У ніч на 17 липня пожежні команди продовжували досліджувати судно, щоб переконатися у відсутності вогню. Після завершення перевірки там почнуть офіційне розслідування.
Пожежники загасили вогонь на кораблі Naval Surface Forces в Twitter
"Боном Річард" горів чотири дні Naval Surface Forces в Twitter
"Ми не знаємо походження вогню. Ми не знаємо масштаб збитку. Поки рано робити які-небудь прогнози або обіцянки про те, яким буде майбутнє корабля. Ми не можемо робити будь-які висновки, поки розслідування не буде завершено", – йдеться в повідомленні .
На пожежі постраждали 63 людини Naval Surface Forces в Twitter
Рятувальники продовжують досліджувати судно Naval Surface Forces в Twitter
Причина загоряння невідома Naval Surface Forces в Twitter
Пожежа на десантному кораблі США Naval Surface Forces в Twitter
"Боном Річард" загасили Naval Surface Forces в Twitter
Пожежа на десантному кораблі США Naval Surface Forces в Twitter
Публікація в Facebook. Пресслужба Військово-морського командування США
Публікація в Facebook. Пресслужба Військово-морського командування США
Як писав OBOZREVATEL раніше, в США вибухнув і загорівся корабель ВМС. В цей час на борту знаходилося 160 моряків.