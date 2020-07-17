У США загасили пожежу на кораблі ВМС: фото і деталі НП

У США 16 липня загасили пожежу на десантному кораблі "Боном Річард". Рятувальники боролися з вогнем чотири дні.

Всього в результаті пожежі постраждали 63 людини – 40 моряків і 23 цивільних. Причина спалаху поки не встановлена, повідомили в пресслужбі Військово-морського командування США (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У ніч на 17 липня пожежні команди продовжували досліджувати судно, щоб переконатися у відсутності вогню. Після завершення перевірки там почнуть офіційне розслідування.

Пожежники загасили вогонь на кораблі Naval Surface Forces в Twitter

"Боном Річард" горів чотири дні Naval Surface Forces в Twitter

"Ми не знаємо походження вогню. Ми не знаємо масштаб збитку. Поки рано робити які-небудь прогнози або обіцянки про те, яким буде майбутнє корабля. Ми не можемо робити будь-які висновки, поки розслідування не буде завершено", – йдеться в повідомленні .

На пожежі постраждали 63 людини Naval Surface Forces в Twitter

Рятувальники продовжують досліджувати судно Naval Surface Forces в Twitter

Причина загоряння невідома Naval Surface Forces в Twitter

Пожежа на десантному кораблі США Naval Surface Forces в Twitter

"Боном Річард" загасили Naval Surface Forces в Twitter

Пожежа на десантному кораблі США Naval Surface Forces в Twitter

Публікація в Facebook. Пресслужба Військово-морського командування США

Публікація в Facebook. Пресслужба Військово-морського командування США

Як писав OBOZREVATEL раніше, в США вибухнув і загорівся корабель ВМС. В цей час на борту знаходилося 160 моряків.