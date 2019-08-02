У США загадково померла 22-річна правнучка Кеннеді: фото красуні

Внучка американського радіоведучого Роберта Френсіса Кеннеді-молодшого померла в США.
Як повідомляє CNN, Сірші Райзен Кеннеді-Хілл було 22 роки.
Її тіло виявили в сімейному маєтку. Поліцейські детективи Барнстейбл розслідують "смерть без нагляду" в порту Хіанніс, штат Массачусетс, повідомила прес-секретар прокуратури округу Кейп і Айлендс. Про смерть повідомили на тій же вулиці, де знаходиться комплекс Кеннеді.
комплекс Кеннеді
CNN
"Наші серця розбиті втратою нашої улюбленої Сірші. Її життя було наповнене надією, обіцянкою і любов'ю", - прокоментувала сім'я померлої.
Причину смерті не називають, однак, попередньо відомо, що це може бути передозування наркотиками. Дівчина страждала від депресії.
Сирши є правнучкою Роберта Кеннеді, який був рідним братом президента США Джона Кеннеді.
Брати Кеннеді
Сірші в 2016 році
Saoirse Kennedy Hill, 22 year old granddaughter of Robert F. Kennedy died Thursday at the fabled political family's compound in Hyannisport, Massachusetts.- ~ Marietta (@MariettaDaviz) August 2, 2019
She was found unresponsive from an apparent overdose.
Sending prayers to the Kennedy family. 🙏 pic.twitter.com/nAaK1cthX3
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 22-кратний чемпіон України помер загадковою смертю.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!