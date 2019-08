У США загадково померла 22-річна правнучка Кеннеді: фото красуні

Внучка американського радіоведучого Роберта Френсіса Кеннеді-молодшого померла в США.

Як повідомляє CNN, Сірші Райзен Кеннеді-Хілл було 22 роки.

Її тіло виявили в сімейному маєтку. Поліцейські детективи Барнстейбл розслідують "смерть без нагляду" в порту Хіанніс, штат Массачусетс, повідомила прес-секретар прокуратури округу Кейп і Айлендс. Про смерть повідомили на тій же вулиці, де знаходиться комплекс Кеннеді.

"Наші серця розбиті втратою нашої улюбленої Сірші. Її життя було наповнене надією, обіцянкою і любов'ю", - прокоментувала сім'я померлої.

Причину смерті не називають, однак, попередньо відомо, що це може бути передозування наркотиками. Дівчина страждала від депресії.

Сирши є правнучкою Роберта Кеннеді, який був рідним братом президента США Джона Кеннеді.

Saoirse Kennedy Hill, 22 year old granddaughter of Robert F. Kennedy died Thursday at the fabled political family's compound in Hyannisport, Massachusetts.

She was found unresponsive from an apparent overdose.

Sending prayers to the Kennedy family. 🙏 pic.twitter.com/nAaK1cthX3