Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

У США загадково померла 22-річна правнучка Кеннеді: фото красуні

2.1т Читати матеріал російською

Внучка американського радіоведучого Роберта Френсіса Кеннеді-молодшого померла в США.

Як повідомляє CNN, Сірші Райзен Кеннеді-Хілл було 22 роки.

Її тіло виявили в сімейному маєтку. Поліцейські детективи Барнстейбл розслідують "смерть без нагляду" в порту Хіанніс, штат Массачусетс, повідомила прес-секретар прокуратури округу Кейп і Айлендс. Про смерть повідомили на тій же вулиці, де знаходиться комплекс Кеннеді.

Новини
Названа причина загадкових раптових смертей

У США загадково померла 22-річна правнучка Кеннеді: фото красуні

комплекс Кеннеді

комплекс Кеннеді

CNN

"Наші серця розбиті втратою нашої улюбленої Сірші. Її життя було наповнене надією, обіцянкою і любов'ю", - прокоментувала сім'я померлої.

Причину смерті не називають, однак, попередньо відомо, що це може бути передозування наркотиками. Дівчина страждала від депресії.

Сирши є правнучкою Роберта Кеннеді, який був рідним братом президента США Джона Кеннеді.

У США загадково померла 22-річна правнучка Кеннеді: фото красуні

Брати Кеннеді

У США загадково померла 22-річна правнучка Кеннеді: фото красуні

Сірші в 2016 році

У США загадково померла 22-річна правнучка Кеннеді: фото красуні
У США загадково померла 22-річна правнучка Кеннеді: фото красуні
У США загадково померла 22-річна правнучка Кеннеді: фото красуні
У США загадково померла 22-річна правнучка Кеннеді: фото красуні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 22-кратний чемпіон України помер загадковою смертю.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Джон Кеннеді
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel