У США зафіксували випадок зараження чумою

В американському штаті Каліфорнія зареєстрували випадок зараження чумою у жителя округу Ельдорадо.

Про це повідомляє KTLA з посиланням на представників департаменту охорони здоров'я штату. Ймовірно, чоловік заразився після укусу блохи, коли вигулював собаку біля річки Траки.

У цьому районі з 2016 по 2019 рік були виявлені 20 гризунів-носіїв бацил чуми.

Відзначається, що захворювання в штаті зафіксували вперше за останні п'ять років. Останні підтверджені випадки чуми в Каліфорнії були в 2015 році, коли двоє людей, в тому числі дитина з округу Лос-Анджелес, заразилися в національному парку Йосеміті.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Монголії та Китаї зафіксовані випадки захворювання бубонною чумою. Перше зараження відбулося, ймовірно, через вживання сирого м'яса бабака.