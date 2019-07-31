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У США зафіксували спалах НЛО: Конгрес у паніці

6.4т Читати матеріал російською

Члена Палати представників Конгресу США Марк Уокер зажадав від керівництва Військово-морських сил пояснити спалах активності НЛО в країні через побоювання за життя американців.

Він надіслав офіційного листа голові ВМС Річарду Спенсеру, вимагаючи відповідей, через нещодавній сплеск новин про невпізнані літаючі об'єкти, пише The Drive (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За даними конгресмена, військові пілоти-винищувачі під час навчань і виконання завдань все частіше фіксують невпізнані об'єкти як в США, так і за кордоном.

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Марк Уокер стривожений через НЛО

Марк Уокер стривожений через НЛО

"Якщо дані вірні, невпізнані літаючі об'єкти можуть представляти серйозну загрозу безпеці для нашого військового персоналу і оборонного апарату", – написав він.

У США зафіксували спалах НЛО: Конгрес у паніці

The Drive

При цьому, сам Уокер допустив, що мова йде зовсім не про "неземний розум". За його словами, за НЛО могли сприйняти китайські гіперзвукові літаки.

На думку ряду експертів, "непізнані літаючі об'єкти" можуть також виявитися дефектом нової техніки – радіолокаційних систем на винищувачах F/A-18E/F Super Hornet, а також нових контейнерів з інфрачервоною системою пошуку і супроводу IRST.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США група сенаторів і заступник голови комітету Сенату з розвідки провели секретні слухання щодо серії повідомлень про зіткнення ВМС США з НЛО.

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Місце
США
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США конгрес США
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Совсем дурак? Пора бы привыкнуть к проделкам Путина.
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Обозреватель Гавнюки
Обозреватель Гавнюки
Пушкин Серёга, адекватные,покидайте эту помойку.пусть чубатые сами себя е6ут
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
По моемуб дело пахнет грандиозным шухером ))))
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Обозреватель Гавнюки
Обозреватель Гавнюки
Злопыхатель Вежливый, адекватные,покидайте эту помойку.пусть чубатые сами себя е6ут
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Но когда видят НЛО, у всех трясуться руки и камера 144p
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