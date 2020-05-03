Жертв як 11 вересня: в США зафіксували найбільш смертоносний день пандемії

У США зафіксували найбільшсмертоносний день за весь період пандемії COVID-19, коли від коронавірусу загинули 2909 осіб. Це сталося в четвер, 30 квітня, всього за 24 години.

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Про це 3 травня повідомило видання "Голос Америки". Журналісти зазначили, що це майже стільки ж втрат, як під час терористичних атак у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року. Тоді, за офіційними даними, померли або зникли безвісти 2973 особи.

COVID-19 у США

Фахівці з охорони здоров'я й епідеміологи попереджають, що через відкриття бізнесу і нетерплячості громадськості під час карантину вірус COVID-19 може швидко поширитися в громади США, які до цього ще не переживали значних втрат через коронавірус.

Дані на 3 травня worldometers.info

Дані на 3 травня worldometers.info

Проте, останнім часом американськими штатами прокотилася хвиля протестів проти карантину. Найгучніші акції пройшли в Каліфорнії, Колорадо, Іллінойсі, Нью-Джерсі, Теннессі, Нью-Йорку, у Флориді.

Серед штатів, що вже оголосили ослаблення карантину, – Джорджія, Південна Кароліна, Теннессі, Техас. У Джорджії відновив роботу майже весь бізнес.

15 штатів, у яких найвища статистика захворюваності на 3 травня worldometers.info

Фахівці попереджають, що кількість померлих внаслідок коронавірусу може бути вище офіційних даних, оскільки багато хворих помирають вдома і їх не включають у статистику.

Крім того, багато інфікованих вмирають від інфаркту і вони також не завжди входять у статистичні дані.

Як писав OBOZREVATEL, антирейтинг країн за кількістю хворих на коронавірус COVID-19 на 3 травня очолили США. На другому місці Іспанія, на третьому – Італія.

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