У США зафіксовано першу алергічну реакцію на вакцину Pfizer – The New York Times

У працівника регіональної лікарні в місті Джуно (Аляска, США) з'явилася сильна алергічна реакція, після того як він отримав щеплення вакциною проти коронавірусу від компанії Pfizer.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела в медичній установі. Алергія проявилася 15 грудня, а 16 числа чоловіка госпіталізували. Зараз пацієнт перебуває в стабільному стані.

Газета пише, що поки невідомо, чи був він схильний до алергії. Через це складно оцінити можливий вплив цього інциденту на кампанію з вакцинації в США.

Також цей випадок викликав великий інтерес із боку чиновників.

Компанія поки ніяк не відреагувала на подію.

Зі свого боку Reuters уточнює, що Управління із санітарного нагляду за якістю продуктів і медикаментів США рекомендувало людям, що страждають на алергію, консультуватися з лікарями перед вакцинацією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США і Канаді в понеділок, 14 грудня, розпочалася масова вакцинація від коронавірусної інфекції. Першими препарат отримали медсестра і доглядальниця в будинку для літніх людей.

Також вакцинація почалася в деяких європейських країнах, зокрема у Великій Британії.